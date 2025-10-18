

Cezaevinden izinli çıkan Hüseyin A. (50), Dün akşam Gemlik ilçesinde boşandığı eşini silahla tehdit etti.

Kaçan şüphelinin İnegöl'e geldiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakaladılar. Kasten Öldürme”, “Uyuşturucu Madde Ticareti”, “Resmî

Belgede Sahtecilik”, “Kasten Yaralama”, “İftira”, “Silahla Tehdit” ve “Kadına Karşı Basit

Yaralama” gibi çeşitli suçlardan 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın üzerinde tabanca ve mermileri ele geçirildi.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ