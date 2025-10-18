Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, zengin müşterilere kokain satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler şüpheliyi takibe aldı. Şahsın evine yapılan baskında piyasa değeri 10 Milyon TL olan 620 gram kokain, ticaretten elde edilen 74 bin 400 TL ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Tacirin İnegöl'deki zengin kullanıcılara satış yaptığı öğrenildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erdal Y. (47) mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ