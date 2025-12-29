

Olay saat 22.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat caddesinde meydana geldi. Yolda yürürken denk gelen Erdinç Ç. İle Selim C.(36) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Selim C., Erdinç Ç.'ye küfür etti. Kavgada Erdinç Ç. Elindeki tabancayla Selim C.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Erdinç Ç.'yi saklandığı evde suç aleti tabanca ile yakaladılar.

Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İfadesinde "Bana küfür etti bende çok şinirlendim, ateş ettim." dediği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ