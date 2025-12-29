Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl’de hava kirliliğinin yüksekliğine dikkat çekerek kirliliğin yüksek olduğu bölgelerde ‘maske dağıtacağız’ ifadelerini kullanmıştı. Bozbey’in bu çıkışına Yeniden Refah İnegöl’den sert tepki geldi. Belediye Meclis Üyesi İlhan Baykan, “Açıklama kamuoyunda hayal kırıklığı yaratmıştır. İnegöl’ün bu büyük sorununu sembolik uygulamalarla geçiştiremezsiniz” dedi. İnegöl’de devam eden altyapı çalışmalarına da gönderme yapan Baykan, cadde ve sokakların aylardır kazılıp kapatılmadığını hatırlatarak, “Bozbey İnegöl halkına maske ile birlikte galoş ve çizme de göndersin” ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNDA HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURAN AÇIKLAMA

Baykan açıklamasında “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’in, hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaştığı İnegöl’de maske dağıtılacağı yönündeki açıklaması kamuoyunda hayal kırıklığı oluşturmuştur. İnegöl’de uzun süredir vatandaşların sağlığını tehdit eden hava kirliliği sorunu, geçici ve sembolik uygulamalarla değil, kararlı ve somut adımlarla çözüme kavuşturulmalıdır. Maske dağıtımı, sorunun kaynağını ortadan kaldırmadığı gibi, yaşanan çevre felaketini normalleştiren bir yaklaşımdır” dedi.

BOZBEY İNEGÖL HALKINA GALOŞ VE ÇİZME DE GÖNDERSİN

İnegöl’deki altyapı çalışmalarına gönderme yapan İlhan Baykan, “Hava kirliliği, su kalitesi, su yetersizliği, aylardır kazılıp kapatılmayan cadde ve kavşaklar, trafik ve park sorunu, alt yapı, dengesiz nüfus dağılımı, uyuşturucu, hırsızlık, bazı mahallelere ulaştırılamayan doğalgaz ve ulaşım imkanı gibi, say say bitmeyecek sorunlar yumağı var. Bunca sorunlar yığınını maske ile kapatacağını düşünen Sayın Bozbey’e bir çağrıda bulunuyoruz. Oldu olacak dağıtacağı maskenin yanında, İnegöl halkını çamurdan kurtarmak içi galoş ve çizme de göndersin” ifadelerini kullandı.

İlhan Baykan açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü;

SAYIN BAŞKAN YETKİSİ DAHİLİNDE DENETİM YAPSIN VE YAPTIRIM UYGULASIN

“Hava kirliliğini, maske ile, su kalitesini filtre ve damacana su ile, doğal gaz eksikliğini tezekle… gideremezsiniz. Sayın Başkan’dan beklentimiz; icra makamının gereğini yerine getirerek, çevreyi kirleten tesisler ve firmalar hakkında yetkisi dahilinde denetim ve yaptırım süreçlerini başlatmasıdır. Zabıta ve ilgili birimler aracılığıyla caydırıcı cezaların uygulanması, hava kirliliğiyle mücadelede gerçek ve kalıcı bir çözüm olacaktır. Ne yazık ki yapılan açıklamalar, bir belediye başkanının sorumluluğundan ziyade sıradan bir vatandaşın serzenişlerini andırmaktadır. Kamuoyunun beklentisi, sorunu sürekli gündeme getirerek geçici önlemlerle geçiştirmek değil; yetkiyi kullanarak çözüm üretmektir. Sorunların kaynağını doğru tespit edip, planlı bir şekilde müdahale etmedikçe, sorunları ortadan kaldıramazsınız.

CHP BELEDİYECİLİĞİNDEN HİZMET BEKLEMEK YABANİ ARIDAN BAL BEKLEMEK GİBİDİR

“Bal yapmayan yabani arı gibisiniz. Ses var görüntü yok. Çukur var, kapatmak yok. Ekip var, imkan var, maalesef plan yok. Geçmişte olduğu gibi, CHP belediyecilik anlayışından hizmet beklemek yabani arıdan bal beklemek gibidir. Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan beyin ifadesi ile; “Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Oysa ki bizler Yeniden Refah Partisi olarak bu konularda kamuoyunu uyarmıştık. Rahmetli Erbakan hocamızın sözü ile “İktidar ve ana muhalefetin birbirinden farkı yoktur. Bunların yaptığı horoz dövüşüdür. Tek fark; CHP hastayı narkozsuz ameliyat yapar, AKP ise narkozlu ameliyat yapar.“

KISIR ÇEKİŞMELERİ BİR TARAFA BIRAKIN

“İnegöl Belediyesine gelecek olursak; her fırsatta, neredeyse her sorunun Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu ifade ediyor. Biz de, İnegöl Belediyesinin festival, konser, sergi, açılış, düğün, nikah ve belediye taşınmazlarının satışı dışında, sorumluluk alanlarının neler olduğunu soruyor ve listesini talep ediyoruz. Milli Görüş belediyeciliği dışında, hiçbir anlayışın temel sorunları çözemediğini bir kez daha görüyoruz. İnegöl halkı, her gün kirli havayı solumaya mahkûm edilirken “maske dağıtacağız” söylemiyle konunun geçiştirilmesini kabul etmemektedir. Bu yaklaşım, vatandaşların aklıyla alay etmek olarak algılanmaktadır. Sayın Bozbey’i, hava kirliliği gibi hayati bir konuda daha duyarlı, kararlı ve çözüm odaklı olmaya davet ediyor; siyaset değil, icraat beklediğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Her iki tarafa da sesleniyoruz. Kısır çekişmeleri bir tarafa bırakın. Yetki karmaşasını bir an önce çözüme kavuşturun. Ve bu milletin hak ettiği hizmeti bir an önce, bu millete ulaştırın.