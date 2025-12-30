Kırsal Paşaören Mahallesi’nde yaşları 16 ile 17 arasında değişen 8 gencin, masa üzerine koydukları tabancalarla poz vererek fotoğraf çektirmesi vatandaşları endişelendirdi.

İddiaya göre gençler, bazıları ruhsatsız olan ve babalarına ait olduğu öne sürülen tabancaları bir bağ evinde masa üzerine koyarak fotoğraf çektirdi. Çekilen fotoğraflar daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımları gören vatandaşlar duruma sert tepki gösterirken, çocuk yaşta bireylerin silahlarla görüntü vermesinin tehlikeli olduğu vurgulandı. Olayın ardından yetkililerin görüntülerle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.