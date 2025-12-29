Türkiye’de on binlerce küçük işletme, aylık lisans ücretleri, karmaşık muhasebe ekranları ve bitmek bilmeyen eğitim videolarıyla uğraşmaktan bıkmış durumda. Uzun süredir “Tek bir belge hazırlamak için bile yazılımcı olmaya gerek olmamalı” diye ses yükselten KOBİ’lerin bu isyanı sonunda karşılık buldu.

Bu sorunları dikkate alan Platform Yöneticisi Kerim Bayraktar, tamamen ücretsiz, üyelik gerektirmeyen ve tarayıcı tabanlı dijital iş araçları platformu geliştirdiklerini açıkladı.

Hiçbir maddi kazanç gütmeden Türkiye'ye armağan ettikleri sistemi faaliyete geçirdiklerini söyleyen Bayraktar, küçük işletmeleri büyük bir sıkıntıdan kurtardıklarını söyledi.

Yapay zekanın bir çok alanda hayatı kolaylaştırmaya başladığını söyleyen Bayraktar, "www.acayipfikirler.com adıyla açtığımız ücretsiz platformda, KOBİ’lerin iş yükünü hafifleten çözümler platform sayesinde saniyeler içinde hazırlanabilecek. Türkiye'nin en anlaşılır ara yüzünü yaptık. Türkiye'de hiç olmayan yenilikler getirdik.

Artık dijital ortamda fiyat teklifi, proforma teklif hazırlama, dijital tahsilat makbuzu düzenleme, online sipariş formu oluşturma, e- dilekçe, günlük kullanılan diğer iş belgeleri gibi ihtiyaçlarını hiçbir abonelik, kurulum ya da ücret ödemeden çözebilecek." diye konuştu.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ücretsiz verilen hizmette Türkiye'nin basit anlaşılır KDV Hesaplama hizmeti de verilen platform kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. Kerim Bayraktar, "Kısa sürede büyük ilgi gören AcayipFikirler.com, işletmelerin en sık ziyaret ettiği pratik platformlardan biri haline geldi.

Sadece bir kaç günde kullanıcı trafiği hızla arttı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı şu cümleleri paylaşıyor:

“Hayatımı kolaylaştırdı, saatlerimi geri verdi.”

“Bir belge yüzünden program ezberlemek devri kapandı.” demeleri bizleri çok fazla mutlu ediyor" diye konuştu.

GÜVENLİK VE KULLANICI GİZLİLİĞİ ÖNCELİKLİ

Veri güvenliği noktasında ki endişelere de değinen Kerim Bayraktar, "AcayipFikirler.com’un kişisel veri güvenliği açısından dünyanın en güvenilir altyapı standartlarını benimsedik.

Uygulama tamamen tarayıcı tabanlı olduğu için cihazlara kurulum gerektirmiyor ve kullanıcı bilgileri izinsiz toplanmıyor. Çünkü sistemimizde üyelik ve kayıt yok" diye konuştu.