Açıklamada, Marmara Denizi’nde rüzgârın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan, akşam saatleriyle birlikte ise kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50–75 kilometre hızla, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın 30 Aralık 2025 saat 11.00’de etkili olmaya başlayacağı ve 31 Aralık 2025 saat 02.00’ye kadar devam edeceği ifade edildi.

Yetkililer, başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.