Kaza saat 16.00 sıralarında Yeni mahalle Akpınar caddesi ile Bülbüller caddesi kesişiminde meydana geldi.

Akpınar caddesinde seyreden Sürücü Şehmuz B. yönetimindeki 16 AYR 711 plakalı otomobil, sürücü Elif B. yönetimindeki 16 KGG16 plakalı TOGG marka ciple çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobildeki yolcular Medine B.(11), Rumeysa B.(15) Mehmet Şirin B.(10) ve Güler B.(29) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Fahrettin Eniş