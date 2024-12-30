TOKİ tarafından İnegöl'ün Karalar mahallesi bölgesinde 3. Etap konutlarında yapılan cami temeli su almaya başladı. Atıl vaziyette teslim edilen cami, TOKİ sakinleri tarafından imece usulü tamamlandı.

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Bir süre sonra zemin kat su almaya başladı. Alt yapı eksikliği nedeniyle bina zemininde oluşan su birikintisi caminin temelini çürütmeye başladı.

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Su sızıntısı nedeniyle zemin katın duvarları heba oldu.

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Caminin özensiz yapıldığını dile getiren vatandaşlar, bu sorunun devam etmesi halinde caminin yıkılabileceğini öne sürdüler. Yetkililere çağrıda bulunan TOKİ sakinleri, gerekenin yapılmasını istiyorlar.

Kaynak: MURAT AVCI