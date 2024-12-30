

TOKİ tarafından İnegöl'ün Karalar mahallesi bölgesinde 3. Etap konutlarında yapılan cami temeli su almaya başladı. Atıl vaziyette teslim edilen cami, TOKİ sakinleri tarafından imece usulü tamamlandı.

Bir süre sonra zemin kat su almaya başladı. Alt yapı eksikliği nedeniyle bina zemininde oluşan su birikintisi caminin temelini çürütmeye başladı.

Su sızıntısı nedeniyle zemin katın duvarları heba oldu.

Caminin özensiz yapıldığını dile getiren vatandaşlar, bu sorunun devam etmesi halinde caminin yıkılabileceğini öne sürdüler. Yetkililere çağrıda bulunan TOKİ sakinleri, gerekenin yapılmasını istiyorlar.