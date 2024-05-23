İnegöl Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan traktör tarlaya uçtu; 2 kişi yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Akpınar caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Birsel A. Yönetimindeki 16 PD 656 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu traktörün üzerinden düşen Ferirun A.(47) ve Mehmet A.(64) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU