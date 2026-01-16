Merkezlerde; beslenmeden ruh sağlığına, çocuk gelişiminden fizyoterapiye kadar birçok alanda uzman desteği veriliyor.

DİYETİSYENLERDEN ÜCRETSİZ BESLENME DANIŞMANLIĞI

Sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olan dengeli ve yeterli beslenme konusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan diyetisyenler tarafından ücretsiz beslenme danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Bireysel ihtiyaçlara göre planlanan bu hizmet ile kilo yönetimi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.



ÇOCUK GELİŞİMİ DANIŞMANLIĞI

Çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerinin sağlıklı şekilde desteklenmesi amacıyla merkezlerde görevli çocuk gelişimciler tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Gelişim takibi, ebeveyn rehberliği ve çocukların potansiyelini desteklemeye yönelik bu hizmetten tüm aileler yararlanabiliyor.



FİZYOTERAPİ DANIŞMANLIĞI

Hareket kabiliyetinin korunması ve kas-iskelet sistemi sağlığının desteklenmesi amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz fizyoterapi danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Ağrıların azaltılması, günlük yaşam aktivitelerinin kolaylaştırılması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.



PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla merkezlerde görev yapan psikologlar tarafından ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Bireylerin psikolojik dayanıklılığını artırmaya ve sağlıklı baş etme becerileri kazandırmaya yönelik destek sağlanıyor.



SİGARA BIRAKMA DANIŞMANLIĞI

Tütün kullanımının bırakılması konusunda destek almak isteyen bireyler için Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli doktorlar tarafından ücretsiz sigara bırakma danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Bu hizmetle, sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyen vatandaşlara profesyonel destek sağlanıyor.



SOSYAL DESTEK DANIŞMANLIĞI

Toplumsal refahın güçlendirilmesi amacıyla merkezlerde görev yapan sosyal çalışmacılar tarafından ücretsiz sosyal destek danışmanlığı hizmeti veriliyor.

İhtiyaç duyan birey ve ailelere sosyal destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme ve rehberlik sağlanıyor.



RANDEVU VE BAŞVURU

Vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden faydalanmak için Aile Hekimleri, MHRS, 182 hattı üzerinden randevu alabiliyor.

0224 715 30 34 numaralı telefondan ve @inegolism instagram hesabı üzerinden de bilgi alınabiliyor.



Ayrıca İnegöl 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Randevu Birimi Telefon: 0 224 713 11 77

İnegöl 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Ketem Birimi Telefon: 0 224 711 82 82

İlçe Sağlık Müdürlüğü Ve 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Adres: Dr. Ufuk Tokcan Cd. No: 4 İnegöl/Bursa Telefon: 715 30 34

İlçe Sağlık Santral: 715 17 27

Sağlıklı Hayat Merkezi Danışma: 713 11 77 Randevu Birimi (Vaka Koordinatörü) Faks: 0 224 713 38 78

E-Posta: [email protected] gibi iletişim kanallarından da vatandaşlarımız bilgi alabilir.