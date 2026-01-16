Otomobilini söndürmeye çalışsa da başarılı olamayan sahibi, yangın tüpüyle çaresizce bekledi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ve Kestel ilçelerinde yaşanan araç yangınları, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Bir aracın yol kenarından alevlere teslim olmuş hali, yanından geçen sürücüler tarafından kayda alınırken, diğer yangın ise Nilüfer ilçesinden geldi. Gümüştepe Mahallesinde binaların arasında biranda dumanların yükselmesiyle alev topuna dönen otomobil, kısa sürede herkesi telaşa soktu. Yangın tüpüyle arabasını söndürmek için çaba sarf eden 2 kişi ise, başarılı olamayınca çaresizce uzaktan bakmak zorunda kaldı.

Olaylarla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA