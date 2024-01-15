Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İnegöl’de bu hafta 21 mahallede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesinti yapılacak. Kesinti ne zaman olacak ve ne kadar sürecek? İşte detaylar… UEDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl’de; Sungur, Soğukdere, Bahariye, Muratbey, Konurlar, Hayriye, Mahmudiye, Kestanealanı, Karakadı, Deydinler, Eskiköy, Madenköy, Gazelli, Dipsizgöl, İclaliye, Ortaköy, Tekkeköy, Karahasanlar, Sülüklügöl, Babaoğlu, Cemiyet, Yeni ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

İşte kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar;

Kaynak: Haber merkezi