Yıllardır yaptığı programlarla dikkat çeken 57 yaşındaki Armağan Çağlayan aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Çağlayan son olarak sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımında İskender fiyatlarına isyan ederek, masadaki fiyat listesini paylaştı.



Paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 tl! Daha da gitmem Davos’a !”

Ayrıca bu paylaşımı sonrası takipçilerinden yoğun yorumlar yapıldı. Çağlayan paylaşımlara tepkisiz kalmayarak takipçilerine yanıt verdi.

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