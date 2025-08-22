Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelge de, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kayıt parası ya da bağış başka bir isim adı altında zorunlu bir ücret alınması yasaklanmıştı. Ancak yasak olmasına rağmen birçok okulun 'bağış' adı altında velilerden ödeme talep etmeye devam ettiği öğrenildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamasına sayılı günler kala öğrenci velileri gazetemize ulaşarak, kayıt parası ya da bağış adı altında para talep edildiğini belirterek duruma tepki gösterdiler.

Öğrenci velilerinden Nur Z., Alanyurt bölgesinde eğitim veren bir ilkokula çocuğunu kayıt ettirmek için gittiğinde kendisinden 1000 TL para talep edildiğini, hatta okul yönetiminin kayıtların dolu olmasına rağmen para karşılığında okula kayıt edilebileceğini söylediklerini iddia etti.

