Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda vinç halatının kopması sonucu düşen işçi ağır yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Yeniceköy mahallesi 427. Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. Kamyon üzerindeki inşaat malzemelerini vincin halatına bağlayan Osman Ç.(62), kendisi de malzemelerin üzerine tutunarak oturdu. Halatın bir anda kopması sonucu başüstü beton zemin üzerine düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede