Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalarına yardıma giden çocuk, inşaattan düşerek yaralandı.
Olay, Turgutalp Mahallesi Sözeri sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bulunan inşaatta çalışan akrabalarına yardıma giden Yunus M. (15) çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek yere düştü. 3. kattan düşen küçük çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ