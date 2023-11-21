İnegöl'de gece başlayan sis yoğunluğu, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Kırsal alanlardan İnegöl’e gelmek isteyen vatandaşlar, sis nedeni ile zor anlar yaşadı. Trafikte mesafe 10 metreye kadar düşerken, herhangi bir kazanın yaşanmaması sevindirdi. Trafik ekipleri özellikle sisli havalarda sürücülerin yavaş ve kontrollü bir şekilde seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sabahtan bu yana etkili olan sis ve hava kirliliği hayatı olumsuz hale getirdi.

Bu durum kimilerine göre hava kirliliği, kimine göre ise İnegöl`ün konumundan kaynaklandığı şeklinde yorumlanıyor. Sabah saatlerinde kendisini daha çok hissettiren yoğun sis İnegöl`de yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

Fahrettin Eniş