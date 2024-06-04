İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma Haftası kapsamında bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak için çevre kirliliğini önlemek adına mesai harcayan Zabıta ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, çevre kirliliğine dair ihlallerin mazeret kabul edilmeksizin cezai müeyyidelerle neticelendiği açıklandı.

ZABITA, ÇEVRE KONUSUNDA YOĞUN ŞEKİLDE FAALİYET YÜRÜTEN BİR BİRİM

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “1972 yılından bu yana Dünya Çevre günü olarak kutlanan 5 Haziran tarihinin içinde bulunduğu hafta, Çevre Haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl Çevre Haftasının teması ise ‘Hepimizin Bir Dünyası Var’ olarak belirlenmiştir. Zabıta Müdürlüğümüz de görev ve sorumlulukları itibariyle çevre konusunda vazife üstlenmiş, bu alanda yoğun faaliyetler yürüten bir birim. Bu hafta özelinde vatandaşlarımızı bilgilendirmek maksadıyla çalışmalarımızı anlatmak istedik.”

1 YILDA 244 KİŞİ VE İŞLETMEYE CEZA UYGULANDI

“Bu kapsamda ısınma kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması, doğada ve çevrede bozulma meydana getirecek her türlü katı, sıvı, gaz atıklarının kamuya ait sair alanlara atılmasının önüne geçilmesine yönelik Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz aralıksız şekilde denetimler yapmaktadır. Yaşadığımız dünyanın bizlere ait değil, gelecek nesillerin bize emaneti olduğu gerçeğini unutmayarak, çevreyi korumak adına ekiplerimiz ihlal ve olumsuzluklara asla müsaade etmemektedir. 2024 yılı başından bu yana bu konuda özellikle sanayi bölgelerinde resmi ve sivil denetimler gerçekleştirilmekte olup; son 1 yılda 244, yılbaşından bu yana ise 118 kişi ve işletmeye cezai müeyyide uygulandı. Onlarca işletme de denetlenmiş ve konu hakkında uyarılarak bilgilendirilmiştir. Kontrollerimiz 7/24 esasına göre resmi ve sivil olarak devam edecektir.”