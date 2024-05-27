26 Mayıs Pazar günü, Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresi, gerçekleştirildi. Kongre sonucunda, oyların tamamını alarak güven tazeleyen İlçe Başkanı Serkan Tetikel ve yönetim kurulu, görevlerine devam etme kararı aldı.

Başkan Serkan Tetikel, kongrede yaptığı konuşmada, İnegöl'de Zafer Partisi'nin daha da büyümesi ve güçlenmesi için genç ve dinamik bir ekiple çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kongre sonucunda yeniden göreve gelen Tetikel, "Bu güveni bize gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte, İnegöl'de partimizi daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

Yeni dönem için planlanan sosyal etkinlikler ve projelerle, Zafer Partisi'nin İnegöl'de her geçen gün daha fazla kişiye ulaşması hedeflenmektedir. Genç ve enerjik ekibiyle Zafer Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı, ilçede çeşitli sosyal, kültürel ve siyasi etkinlikler düzenleyerek halkla iç içe olmaya devam edecek.