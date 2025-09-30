Olay saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Veysel M.(26)'ya iddiaya göre tanımadığı şahıslar laf attı. Laf atma nedeniyle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, elindeki bıçakla Veysel M.'yi bacak ve sırtından yaralandı. Ağır yaralanan genç, yoldan geçen vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Tunahan Ç.(23), İnegöl’ün kırsal Cerrah mahallesindeki saklandığı evinde yakalanıp gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ