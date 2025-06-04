Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesinde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Kayabey G.(56) yönetimindeki bisiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Sürücü Emirhan A.(28) yönetimindeki 16 KHK 30 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.