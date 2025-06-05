Modern yapısı ve sunduğu olanaklarla bölgeye önemli bir katkı sunması beklenen okul, henüz tam olarak eğitim-öğretim sürecine başlamadan kamuoyunda bir tartışmanın merkezine oturdu.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, okulun müdür ve müdür yardımcılığı pozisyonlarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden başvuruya açılmamasına tepki gösterdi. Şahin, 24 Haziran’da sona erecek olan yönetici atama takvimi işlediği halde, yeni açılan bu okulun sistem üzerinden neden başvuruya kapalı tutulduğunu sorguladı. Yazılı sınavları başarıyla geçmiş, yıllardır eğitim camiasına hizmet etmiş birçok öğretmenin müdürlük ve müdür yardımcılığı görevleri için beklediğini hatırlatan Şahin, bu sürecin adalet ve şeffaflık ilkeleriyle bağdaşmadığını dile getirdi.

Zemci Şahin açıklamasında, okulun atama sürecinin dışında tutulmasının arkasında özel bir görevlendirme planı olup olmadığını, sürecin neden MEB yönetmeliklerine uygun şekilde yürütülmediğini ve bu kararın hangi siyasi, bürokratik ya da kişisel tercihlerle alındığını sordu. Atama sürecinin kamuoyuna açık, adil ve liyakat esaslı bir şekilde işletilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, eğitimde torpile değil, hakkaniyete dayalı bir yönetim anlayışının esas alınması gerektiğini vurguladı.

Yeni açılan bu okulun da diğer kurumlar gibi şeffaf bir biçimde yöneticilerini belirlemesi gerektiğini ifade eden CHP İnegöl İlçe Başkanı, kamuoyunun vicdanının bu sürecin açıklığa kavuşmasını beklediğini belirterek, yetkilileri göreve davet etti.