Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Onur B. Yönetimindeki 34 SN 3248 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Behlül U. Yönetimindeki 16 BEK 468 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile araçlardaki yolcular Fatma U. Ve Murat G. Yaralandı.

4 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede