

Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 14.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca mahallesi yolu kenarındaki tarlalık alanda meydana geldi.

Ahmet Kılıçaslan(25), Fehmi P.(26) ve Burak S.(25), Rus uyruklu Anzhela A.(21) ile birlikte karşı gruptaki Fırat D.(20), Serhat S.(19), Cahit E.(21), Samet S.(22), Emre S.(20), Baran Ş.(22) ve Mesut T.(18) arasında daha önceden kız meselesi yüzünden oluşan husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tüfek ve tabancalarla defalarca ateş etti. Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken, Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Ahmet Kılıçaslan, dün öğle namazına müteakip İnegöl'ün Kurşunlu mahallesinde toprağa verildi.

10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3 gün süren sorgulama sonucunda şüpheliler Serhat S.(19), Samet S.(21), Baran Ş.(22), Emre S.(20), Mesut T.(18), Fehmi P.(26), Fırat D.(20), Cahit E.(21), Burak S. (24) ve Anzhela A.(21) geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

