İnegöl ve Bursa genelinde evlerinde akan suyun kalitesiz olduğuna inananların ilk tercihi, market ya da bayilerden aldıkları damacana sular. Suyun pahalı olması nedeniyle bazı insanlar ise soluğu bazı bilinen sokak çeşmelerinde alıyorlar. Efsaneye göre İnegöl’de bazı çeşmelerin buz gibi soğuk, sağlıklı ve şifalı olduğu inancı var. Dilden dile dolaşan bu efsaneler ne kadar gerçek? İşte cevabı…

BUSKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İnegöl ve Bursa genelinde evlere sağlanan suyun kalitesi oldukça iyi. Bursa geneline verilen su, Uludağ’ın eteklerinden gelen doğal kaynaklardan temin ediliyor. Suyun evlere ulaştırılması noktasında gerekli tüm hassasiyetler gösterildiği gibi sürekli İl Hıfzıssıhha Kurumu laboratuvarlarında inceleniyor. Sürekli alınan numunelerde Bursa genelinde “içilebilir su” kalitesi yakalanmış durumda.

Ancak buna rağmen vatandaşlar suyun sağlıksız ve içilemez olduğu inancına sahip. Durum böyle olunca hemen hemen her evde damacana su ya da sokak çeşmelerinden doldurulan sular tüketiliyor.

Özellikle İnegöl genelinde bazı sokak çeşmeleri ün bile yaptı. Efsaneye göre Süleymaniye Mahallesi sınırlarında yer alan İnegöl’ün en eski sokak çeşmelerinden Ali Baba çeşmesinin buz gibi soğuk ve sağlıklı, Yeni Belediye Binası yanında yer alan Çimen Camii önünde ki çeşme suyunun ise şifalı olduğu konuşuluyor. Yine şehir merkezinde yer alan birçok sokak çeşmesinin de kaynağının farklı olduğunu düşünerek bu çeşmelerin sağlıklı olduğuna dair inanış var.

Ancak elde ettiğimiz araştırma, vatandaşların ellerinde damacanalarla bu çeşmelere koşmasına gerek olmadığını gösterdi. BUSKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre Bursa’daki tüm sokak çeşmelerine sağlanan su, evlere sağlanan şebeke ile aynı. Yani evlerde ki suyun kalitesi ne ise sokak çeşmelerinde de durum aynı. Ali Baba çeşmesi ve Çimen Camii önünde ki çeşmeler içinde durum farklı değil. Bu çeşmelere de yine su aynı şebekeden sağlanıyor. Yani dilden dile dolaşan efsaneler yanlış.

BUSKİ kaynakları evlere verilen su kalitesinin ölçümlerinin de yine Bursa’daki muhtelif sokak çeşmelerinden alınan numunelerce yapıldığını aktardı. Yani kısacası tüm sokak çeşmeleri evlere sağlanan su gibi “içilebilir”.