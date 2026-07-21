

Araştırmada Küçükçalık Tekstil 193'üncü sırada yer alırken, Eskapet Ambalaj ise 461'inci sıradan listeye girmeyi başardı. İki firmanın listeye girmesi, İnegöl'ün yalnızca mobilya sektöründe değil, tekstil ve ambalaj sanayisinde de üretim gücünü ortaya koydu.

Bursa genelinde ise İSO İkinci 500 listesinde toplam 29 şirket yer aldı. Bursa'nın en başarılı şirketi 57'nci sıradaki Harput Tekstil olurken, kentte özellikle otomotiv yan sanayi ve tekstil sektörlerinin ağırlığı dikkat çekti.

İlçelere göre dağılımda Osmangazi 10, Nilüfer 9 şirketle listenin başında yer alırken, İnegöl de listeye giren iki firmasıyla Bursa'nın sanayi üretimine önemli katkı sağlayan ilçeler arasında yer aldı.

İSO'nun araştırması, Türkiye'nin üretim gücünü ortaya koyan en önemli sanayi sıralamalarından biri olarak kabul edilirken, İnegöl'den iki firmanın bu prestijli listede yer alması ilçe ekonomisi açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ