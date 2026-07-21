İnegöl Hayvan Hakları İnisiyatifi Grubu, İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na gerçekleştirdiği rutin ziyaret kapsamında barınaktaki hayvanların yaşam koşullarını yerinde inceledi. Ziyaretin ardından grup lideri Filiz Akın Karabulut tarafından yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının kalıcı yuvalara kavuşmasının önemine dikkat çekilerek, vatandaşlara "Satın almayın, sahiplenin" çağrısında bulunuldu.



Karabulut, veteriner hekimlerle bir araya gelerek barınaktaki can dostlarının sağlık durumları ve yaşam koşulları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, hayvanların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılabilecek çalışmaların ele alındığını ifade etti.



Açıklamasında, hayvanların ne sokaklarda ne de barınaklarda yaşamaya mahkûm edilmemesi gerektiğini vurgulayan Karabulut, "Her biri sevgi dolu, güvenli ve kalıcı bir yuvayı hak ediyor. Onların sahipsiz bırakılmasını, oradan oraya savrulmasını ve yaşam mücadelesi vermesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hayvanların ticari bir kazanç kapısı olarak görülmesine karşı olduklarını belirten Karabulut, vatandaşlara hayvan satın almak yerine barınaklardan sahiplenme çağrısında bulundu. Bir anlık hevesle sahiplenilen hayvanların daha sonra terk edilmesinin, onların yaşamlarında telafisi güç yaralar açtığını dile getirdi.



Barınaklarda sevgi dolu bir yuva bekleyen çok sayıda hayvan bulunduğunu hatırlatan Karabulut, "Bir yuva, bir kap mama ve biraz sevgi onların hayatını tamamen değiştirebilir. Siz de satın almak yerine sahiplenerek bir cana umut olabilirsiniz." dedi.



İnegöl Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Filiz Akın Karabulut, amaçlarının can dostlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve onlara daha güvenli bir gelecek sunmak olduğunu ifade ederek, "Çünkü her canlının sevgiyle ve güven içerisinde yaşama hakkı vardır." diye konuştu.