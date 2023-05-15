Bursa'da açılan sandık sayısı %99 olurken İnegöl'ün vekil sayısı da belli olmuş oldu. 3 İnegöllü isim TBMM'ye vekil olarak girmeye hak kazandı

Bursa ikinci bölgeden İnegöllü 2 isim meclise girerken Bursa 1. Bölgeden İnegöllü bir isim meclise girmeye hak kazandı.

AK Partiden 2. bölge 2. Sıra adayı Ayhan Salman milletvekili olmaya hak kazandı.

İYİ Parti'den 2. Bölge 1. sıra adayı Hasan Toktaş milletvekili olmaya hak kazandı.

Öte yandan Saadet Partisi eski il başkanı Mehmet Atmaca CHP 1. Bölge 3. Sıradan meclise girmeye hak kazandı.



