İnegöl Bakkallar Odası yönetimi deprem bölgesine giderek çocukların yüzünü güldürdüler.



"Bakkal Amca" projesi kapsamında toplanan çikolata paketlerini kamyona yükleyen Bakkallar Odası yönetimi deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktılar. 6 Şubatta yaşanan depremin hemen ardından da bölgeye giderek çocukların yüzünü güldüren yönetim, depremin 1. Yılında da çocukları unutmadılar. Bölgeye ulaşan yönetim, çocuklarla ilgilenerek çikolata paketlerini dağıttılar.

İnegöl Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya, "6 Şubat depreminin ardından çocuklarımızı sevindirmek için Bakkallar Odası olarak Bakkak Amca sloganıyla bölgeye binlerce hediye kutusu götürüp, dağıttık. Bugün de depremin 1. Yıl dönümünde bölgede dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Projemize destek veren esnaflarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ederim. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.