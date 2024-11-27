Önümüzdeki aylarda yapılacak olan kongre de İl Başkanlığı için öne çıkan isimler arasında DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'la yakınlığıyla bilinen İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş'ta yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan DP büyük kongresinin ardından il ve ilçe kongreler yapılmaya başlanacak. İnegöl' den 2 ismi DP Merkez Karar Kuruluna seçilirken, DP İl Başkanı Çağrı Kaplan ise Genel Kurul İdaresine (GİK) seçildi. Demokrat Parti'nin yeni dönem kararı gereği partide tek görev alınabiliyor. GİK üyesi seçilen Kaplan, yapılacak iş kongresinde tekrar aday olamayacak. Bu nedenle DP Bursa İl teşkilatında yeni iş Başkanın kim olacağı merak konusu oldu. Delegeler arasında konuşulan isimler arasında öne çıkan isim ise bu dönem İnegöl Belediye Meclis üyeleri yapan DP İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakuş oldu. Balakuş'un yanı sıra DP Osmangazi İlçe Başkanı Ersin Aktaş'ında ismi öne çıkıyor.

Kimin aday olacağını ise DP Genel Başkanı Gültekin Uysal belirleyecek. Uysal tarafından belirlenecek ismin önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.