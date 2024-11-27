İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Türk Sanat Musikisi Korosu Açılış programında ilçeye kazandırmak istediği projeyi açıkladı.



Şef Diler Yalaza'nın önderliğinde gerçekleşen sezon açılışına katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, korunun seslendirdiği şarkılara seyirciler ile eşlik etti.

Hem koro halinde hem de solistler tarafından seslendirilen sanat müziği şarkıları kulakların pasını silerken, davet üzerine sahneye çıkan Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi Sanat Musikisi Korosu ve Zeki Müren Sanat Korosu ile birlikte 3 şarkıya da eşlik etti.



Sahnede bir konuşmada yapan Başkan Taban, İnegöl'e görev süresi içinde Sanat Merkezi kazandırmak istediğini müjdeleyerek 5Mevsim Kültür Merkezi'nin artık ihtiyaca cevap veremez hale geldiğini söyledi.

Başkan Taban konuşmasında, "İnegöl'e yakışır daha güzel bir kültür merkezi yapmak istiyoruz.

Bir takım kısıtlanmalarımız var tabi ki. Tasarruf tedbirleri vesaire, ancak bunu nasıl bir modelleme ile gerçekleştireceğimizi şu an ekiplerimiz çalışıyor.

Ama ben bu dönem içerisinde inegöl'e yaraşır halkımıza yakışır çok güzel bir eser bırakmak istiyorum.

İnşallah Cenab-ı Allah yardım eder, bizler de gayretle inşallah bunu hayata geçiririz" dedi .