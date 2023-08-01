Yalova'ya bağlı Çiftlikköy ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Leylak Sokak'ta bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Yangına Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye yangın sonrası havalandırma boşluklarında yanıcı madde atılmaması konusunda uyarıda bulundu.