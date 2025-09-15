Zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere destek ödemesi yapılacak. 1 Şubat – 13 Nisan 2025 tarihleri arasında 65 ilde yaşanan zirai don olayları sonucu 16 üründe yüzde 20 ve üzerinde hasar meydana geldiği tespit edilen ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karar kapsamında, il ve ilçe müdürlükleri tarafından hasarları belirlenen ve 2025 üretim yılı için 13 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ÇKS’ye kayıtlı üreticilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destek ödemesinden tarım sigortası yaptırmamış çiftçiler, tarım sigortası olup don teminatı olmayan çiftçiler ve tazminat alamamış çiftçiler de yararlanabilecek.

Destekleme ödemeleri, Bakanlığın 2025 yılı tarımsal destek bütçesine ilave olarak aktarılacak ödenekten karşılanacak.