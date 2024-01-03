Uçaravcı, “Bu gün bir karmaşa içinde kalındığını hep birlikte görmekteyiz. Emlak sektörü son yıllarda eskiye oranla daha çok dijital ortamlara doğru yönelmişti. Fakat emlakçılık sadece bu ortamlarda olmaması gerektiği tekrar acı bir şekilde görüyoruz. Acımasızca fiyatlarla tüm sektöre etki eden, hatta çoğu zaman da meslektaşlarımızın kazanamadığı bedelleri ödediği sarı site bu gün çok ilginç bir şekilde hizmet veremez duruma geldi. Olayları ciddi bir şekilde takip etmekteyiz. Malum site meslektaşlarımızın faturalarını 1 gün geciktirdiklerinde sorgusuzca hesaplarını blokelemekteyken, şuan hizmet verememektedir. Oluşturdukları zararlar meslektaşlarımıza nasıl ödeyeceklerini merak etmekteyiz. Her yıl fiyatlandırmalarında %100 den fazla artış göstermelerine ne yazık ki bu güne kadar tepkisiz kalmak zorunda kalmıştık. Ama bir günde sarı sayfa olmadan da bu sektörün ayakta kalacağını görmüş olmaktayız. Meslektaşlarımızın uğradığı zararların karşılanması için gerekli girişimlerin yapıldığını burada tüm meslektaşlarımıza belirtmek isterim. Odalarımız ve derneğimiz ne gerekiyorsa bu konuyla ilgili gerekli girişimleri yapmaktadır. Kamuoyunun da sarı site haricinde ki sayfalardan meslektaşlarımıza ulaşabileceklerini buradan dile getirmek istiyorum” dedi.