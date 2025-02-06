Nesine 3. Lig 2. Grup takımlarından İnegöl Kafkasspor'un alt yapısında parlayan ve Altınordu'ya transfer olan Salih Kaan Kılıçoğlu burada gösterdiği başarılı performansın ardından Rams Başakşehir'e transfer olmuştu. 

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Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın gözüne girmeyi başaran kanat forvet oyuncusu Salih Kaan Kılıçoğlu, A takım idmanında dahil edildi.

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Genç oyuncu bugün yapılan çift kale maçta kazanan takımda yer aldı.

İnegöllü futbolcunun sezonun geride kalan haftalarında zaman zaman süre alması bekleniyor.

Kaynak: Haber merkezi