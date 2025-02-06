Nesine 3. Lig 2. Grup takımlarından İnegöl Kafkasspor'un alt yapısında parlayan ve Altınordu'ya transfer olan Salih Kaan Kılıçoğlu burada gösterdiği başarılı performansın ardından Rams Başakşehir'e transfer olmuştu.

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın gözüne girmeyi başaran kanat forvet oyuncusu Salih Kaan Kılıçoğlu, A takım idmanında dahil edildi.

Genç oyuncu bugün yapılan çift kale maçta kazanan takımda yer aldı.

İnegöllü futbolcunun sezonun geride kalan haftalarında zaman zaman süre alması bekleniyor.