Olay Huzur mahallesi 4. Sokakta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa çıkan vatandaşlar başından tüfekle vurulmuş kanlar içinde yatan genci görüp, 112'ye haber verdiler. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlı ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler. Ferhat Yeşiltaş(22) yanı başında bir tüfek bulundu.

Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Aileye teslim edilen gencin cenazesi yatsı namazının ardından Huzur mahallesi camiinde kılınan cenaze namazı akabinde götürüüldüğü mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

Kaynak: Öznur Dede