İnegöl'den çalışmak için gittiği İstanbul'da inşaatan düşen genç hayatını kaybetti.

Olay İstanbul'un Kartal semtinde meydana geldi. 1 hafta önce ikamet ettiği İnegöl'den İstanbul'a çalışmak için giden inşaat işçisi Emir Toplu(21), bugün çalıştığı sırada inşaatın ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Yaralı genç götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından aileye teslim edildi. İnegöl Ertuğrulgazi mahallesindeki ikametine getirilecek.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ