Olay Kemalpaşa Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir apartmanda ikamet eden Y.D.(19), psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek istedi. Evdeki ilaçları içen genç kadın, intihar etti. Bir süre haber alamayan akrabaları eve geldiğinde genç kadını baygın halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, genç kadına ilk müdahaleyi yaptı. Genç kadın daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Murat Avcı