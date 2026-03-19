Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İnegöl’de kurduğu iftar çadırı, Ramazan ayı boyunca yoğun ilgi gördü. Her gün yüzlerce vatandaşın ağırlandığı çadırda, ay sonunda toplam 46 bin kişiye yemek ikram edildi.

Zemci Şahin’den teşekkür

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, iftar çadırının son gününde yaptığı açıklamada, “Bu hizmet Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biridir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve iftar çadırında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik vurgusu

İlçe Başkanı Şahin, toplu iftar programlarının toplumda dayanışma ve paylaşma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, bu tür hizmetlerin halkın gönlünde karşılık bulduğunu söyledi.