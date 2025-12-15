Kaza, 16 Kasım tarihinde saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz A. idaresindeki scooterla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle scooterdan savrulan Ramiz A. başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü 30 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ