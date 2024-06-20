2004 doğumlu savunma oyuncusu Yusuf Ziya Gümüş, İnegölspor’dan transfer olduğu Karacabeyspor'da gösterdiği performans ile Süper Lig ekibinin çekti.

Geçtiğimiz sezon İnegölspor’un yollarını ayırdığı genç savunma oyuncusu Yusuf Ziya Gümüş, Karacabeyspor ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Yusuf Ziya, burada gösterdiği üstün performans ile dikkatleri üzerine çekti.

YUSUF ZİYA'NIN KARACABEYSPOR'DAKİ BAŞARISI

Yusuf Ziya Gümüş, Karacabeyspor'da sergilediği üstün performans ile futbol otoritelerinin beğenisini kazandı. Genç oyuncunun savunmadaki becerileri ve oyun görüşü, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un dikkatini çekti.

ANTALYASPOR TRANSFERİ TAMAMLIYOR MU?

Antalyaspor, Yusuf Ziya Gümüş transferinde sona yaklaşıyor. 2004 doğumlu genç yeteneği kadrosuna katmak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, transfer görüşmelerini büyük bir titizlikle yürütüyor. Antalyaspor'un bu transferi kısa süre içinde resmileştirmesi bekleniyor.

U19 MİLLİ TAKIMI'NDAKİ PERFORMANSI

U19 Milli Takımı'nda da forma şansı bulan Yusuf Ziya, burada gösterdiği performans ile de büyük beğeni topladı. Genç savunmacının milli takımda sergilediği oyun, kulüplerin transfer listesinde üst sıralara çıkmasını sağladı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE