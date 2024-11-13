20-26 Kasım 2024 tarihlerinde 10’u Avrupa’dan, 10’u Afrika’dan, 10’u Asya’dan ve 2’si Amerika’dan olmak üzere 32 ülkenin katılım gösterecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev yapılacak uluslararası organizasyona katılmak üzere 9 kişilik Vigor İnegöl ekibi Trabzon’a gitti.

İnegöl’de kendi aralarında yaptıkları antrenmanlarla paten sporuna ilgi gösteren Ömer Cepe, Muhammet Furkan Can, Burak Kura, Alperen Eriz, Ömer Faruk Çetin, Caner Yazıcı, Hüseyin Kaplan, Önder Günsal, Trabzon’da yapılacak turnuvayı öğrendi. Akabinde bir video çeken gençler, videoyu komiteye gönderdi. Gençlerin oyunlarını beğenen komite turnuvaya katılmak üzere İnegöllü gençleri davet etti.

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan 15. Paten Futbolu Dünya Kupasına katıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Vigor İnegöl ekibi antrenörü Mutemen Muhammed Nur, “Bugün Trabzon’dayız, 15. Patenli futbol turnuvası için geldik. Şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz, antrenmanlara devam ediyoruz. 17 yaş altı takımı oluşturuyoruz. İnegöl’den Vigor Ekibi olarak 9 kişi yazıldık. Aynı zamanda paten Bursa ekibi 5 kişi olarak katıldı. Antrenmanlar çok hızlı bir şekilde ve dolu bir şekilde ilerliyor. Dünyada ilk defa 17 yaş altı patenli futbol turnuvası yapılıyor ve ilk defa Türkiye’de Trabzon’da yapılacak. Biz çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çünkü ilk defa böyle bir organizasyon oluyor patenli futbol için” dedi.