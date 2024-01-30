Diyanet organizasyonu ile sömestr tatilinde İnegöl'den 160 kişi umreye gitti. Lazlar Camii imamı Ayhan Kızmaz ve Kuran kursu hocaları Ahmet Çetin,Hasan Tüfekçi,Adem Koç,Cemalettin Demir Rehberliğinde Niyazi Kudret Yıldız Proje Hafızlık Erkek Kur'an Kursu hafızları,aileler, İnegöllü vatandaşlar 15 tatilde umre sevinci yaşıyor.

Hafızlık sınavına girip başarı belgeleri alan öğrencilerin bir kısmına kutsal belde Mekke ve Kabe'de belgelerini

Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Ekrem Keleş takdim etti.

Hafızlar ve aileleri iki sevinci birden yaşadılar.