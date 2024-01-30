Diyanet organizasyonu ile sömestr tatilinde İnegöl'den 160 kişi umreye gitti. Lazlar Camii imamı Ayhan Kızmaz ve Kuran kursu hocaları Ahmet Çetin,Hasan Tüfekçi,Adem Koç,Cemalettin Demir Rehberliğinde Niyazi Kudret Yıldız Proje Hafızlık Erkek  Kur'an Kursu hafızları,aileler, İnegöllü vatandaşlar 15 tatilde umre sevinci yaşıyor.
Hafızlık sınavına girip başarı belgeleri alan öğrencilerin bir kısmına kutsal belde Mekke ve Kabe'de belgelerini 
Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve  Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Ekrem Keleş takdim etti.

Hafızlar ve aileleri iki sevinci birden yaşadılar.

Whatsapp Image 2024 01 30 At P

Whatsapp Image 2024 01 30 At 15.00.56P

Whatsapp Image 2024 01 30 At 15.00.56Ş

Whatsapp Image 2024 01 30 At Ş

Whatsapp Image 2024 01 30 At 15.00.55

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: “İlçenin yüzde 50’den fazlasını dönüştürdük” Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: “İlçenin yüzde 50’den fazlasını dönüştürdük”

Whatsapp Image 2024 01 30 At Ppo

Whatsapp Image 2024 01 30 At 15.00.577

Kaynak: ÖZNUR DEDE