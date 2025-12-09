Astronomiden robotik kodlamaya, müzikten resime kadar birçok branşta özel yetenekli öğrencilere ücretsiz eğitimler veren Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bilim Merkezi’ne giderek öğrencileri ziyaret etti. Sınıf sınıf gezen Başkan Dursun, yapılan çalışmaları da yakından inceledi. Öğrencilerle ve velilerle sohbet eden Başkan Dursun, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

"Özel bir eğitim veriyoruz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Her fırsatta eğitimin bizler için öncelik olduğunu belirtiyoruz. Gençlerimizin ilgi alanlarında kendilerini geliştirmelerine fırsat sunmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bilim Merkezi’mizde çok özel bir eğitim veriyor, geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştiriyoruz. Pırıl pırıl gençlerimiz burada aldıkları eğitimin neticesinde birbirinden güzel projeler üretiyorlar. Bilim Merkezi’mizde bulunan İnovasyon Merkezi’nde ise projelerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençlere destek oluyoruz. Eğitmenlerle birlikte projelerini geliştiren öğrenciler, Teknofest, TUBİTAK, MEB tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalara da katılabiliyor. Ziyaretimizle hem onlarla bir arada bulunduk, hem de yaptıkları çalışmaları yakından görmüş olduk. Gençlerimizle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.