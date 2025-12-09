Bahçelievler Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Bahçelievler Kitap Fuarı, 10 gün süren yoğun katılımın ardından sona erdi. 28 Kasım’da Bahçelievler Kongre Merkezi’nde kapılarını açan fuar, ilk günden son güne kadar kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Bahçelievler’de 10 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilen kitap fuarını 1,5 milyon kişi ziyaret etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 120 yayınevi, 1 milyon kitabı okurlarla buluştururken, 100’ün üzerinde yazar da söyleşi ve imza günlerinde sevenleriyle bir araya geldi. Fuar kapsamında yayınevlerinin gelirlerinin yüzde 15’i Gazze’ye bağışlandı.

"Bahçelievler’den Gazze’ye: Özgür Filistin"

Bu yıl "Bahçelievler’den Gazze’ye: Özgür Filistin" temasıyla düzenlenen kitap fuarı edebiyatla birlikte aynı zamanda insanlık vicdanının da buluşma noktası oldu. Tema kapsamında Filistin halkına yönelik farkındalık oluşturulurken, dayanışma mesajları verildi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, fuarın bu yıl hem kültürel hem de insani anlamda özel bir mesaj taşıdığını belirterek, kitapların sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda vicdanın ve dayanışmanın da sesi olduğuna dikkat çekti. Fuar alanında çocuklar ve gençler için geleneksel okçuluktan mini golfe, langırttan karaoke alanına kadar birçok farklı etkinlik yer aldı.

Program kapsamında Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın yazdığı "Kent Doktoru" isimli kitabın tanıtımı da gerçekleştirildi. Başkan Bahadır, belediye başkanlarının yönettikleri kentlerin adeta birer hekimi olduğunu vurgulayarak, eserinde ortaya koyduğu modeli katılımcılarla paylaştı. Bahadır, "Önce teşhis koyar, sonra tedavi eder, ardından koruyucu hizmetlerle şehri geleceğe hazırlarız. Kent Doktoru, insanı ve şehri merkeze alan bir yönetim anlayışıdır" dedi.