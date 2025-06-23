TBMM'de Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisinin oluşturduğu Yeni Yol Grubu, uyuşturucuyla mücadele için ülke genelinde kitlesel basın açıklamaları düzenledi.

Bu kapsamda bugün İnegöl Sani Konukoğlu camii önünde stant açılarak ortak basın açıklaması yapıldı.

"Uyuşturucuya Sessiz Kalanlara Karşı Vatandaşın Hesabı Var" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında İnegöl'de de imza toplandı.

Yeni Yol Grubu’nu oluşturan partilerin İnegöl İlçe Teşkilat Başkanları, uyuşturucu kullanımına dikkat çekerek devletin politikalarının yetersiz olduğunu ifade etti.

Basın açıklamasını Saadet Partisi Gençlik Kollarından Taha DAYAN ve Deva Partisi Gençlik Kollarından Bünyamin AKBAŞ ortaklaşa okudu.

“Bugün burada, sadece bir kampanyayı değil, bir toplumsal isyanı, bir vicdan çağrısını duyurmak üzere toplandık. Bu kampanya, Yeni Yol Grubu’nu oluşturan teşkilatların, iktidara millet adına sorduğu bir vicdan ve sorumluluk hesabıdır.”

Türkiye'nin her mahallesinde bir “torbacı düzeni” oluştu. Bağımlılık yaşı 9’a kadar düştü ve AMATEM gibi merkezlerde aylarca sıra bekleyen ailelerin artık yalnız bırakılır hale geldi.

Yapılan açıklamada şu talepler sıralandı;

Uyuşturucuyla mücadelede acil eylem planı açıklanması,

Zorunlu rehabilitasyon sistemine geçilmesi,

Her ilde ücretsiz ve erişilebilir bağımlılık merkezleri kurulması,

Okullarda ve gençlik merkezlerinde önleyici eğitim seferberliği başlatılması,

Uyuşturucu suçlarında cezasızlığın sona ermesi ve

Uyuşturucuya özel ihtisas mahkemeleri kurulması.

“Çocuklarımızı kaybediyoruz, iktidar susuyor!”

Basın açıklamasının sonunda şu çağrı yapıldı;

“Evladını kaybeden annelerin çığlığı, sokakta düşüp kalan gençlerin dramı, çaresiz ailelerin haykırışı artık duyulmalıdır. Bu mesele güvenlik değil, ahlak, adalet, eğitim ve sağlık meselesidir. Bu yüzden diyoruz ki: Artık konuşma değil adım atma zamanı. Artık açıklama değil, çözüm zamanı. Artık HESAP VAKTİ!”

Basın açıklamasında, uyuşturucu tehdidiyle mücadelede ailelerin yalnız olmadıkları da özellikle vurgulandı. Ailelerin çocuklarıyla açık iletişim kurması, değişimleri fark etmesi ve profesyonel destek almasının önemi anlatıldı.

Partilerin yetkilileri, #HesapVakti kampanyasının il ve ilçe ile sınırlı kalmayacağını ve basın açıklamaların ardından da kampanya sürecinin başlayacağının altını çizdi.