Bursa Yıldırım İlçesi Orrabağlar Mahallesinde oturan İnegöllü genç Oğuzhan Küçükdurmaz'dan 5 gündür haber alınamıyor .

Edinilen bilgiye göre evli ve 2 çocuk babası olan Oğuzhan Küçükdurmaz sabah çıktığı eve bir daha gelmedi.



İnegöllü gence ulaşılamaması üzerine yakınları Bursa ve İnegöl ilçesinde emniyet güçlerine haber verdi.

Yakınları 25 yaşında ki gencin bulunması için güvenlik güçlerinden yardım isterken, sosyal medya üzerinden de kayıp mesajları yayınlanmaya başlandı.

6 Eylül Cuma günü sabah saat 08.30'dan bu yana kayıp olan genci görenlerin,

0530 127 45 12 no'lu telefondan ulaşılması istendi.