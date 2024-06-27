Geçtiğimiz yıl İnegöl Temsilcisi Süper Amatör Lig ekiplerinden Orhaniyespor'da forma giyen Yunus Boyrat 2. Lig Ekibi Anagold24 Erzincanspor ile anlaştı.

2023-2024 Futbol sezonunda başarılı bir sezon geçiren İnegöllü golcü Yunus Boyrat, Orhanispor'un play off'a kalmasında büyük katkı sağlamıştı. Amatör Milli Takım kadrosunda da yer alan 26 yaşındaki forvet, hücum oyuncusu Yunus Boyrat büyük bir sürprize imza atarak profesyonel 2. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'a transfer oldu.

İNEGÖLSPOR'A RAKİP OLACAK

2. Lig beyaz grupta yer alan Anagold 24 Erzincanspor forması ile aynı grupta yer alan İnegölspor'a rakip olacak olan başarılı golcünün nasıl bir performans göstereceği ise şimdiden merak konusu oldu.