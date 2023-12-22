Yapılan bağışın ardından İZED Dernek Başkanı Halil Peynirci şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bizlere tekerlekli sandalyeyi bağışlayan yardımseverlerden Allah razı olsun. Arabalarımızı 6 ihtiyacı olan kardeşlerimize, derneğimizde takdim ettik. İZED yönetimi olarak 21 yıl içerisinde 6900 arabayı ailelerimize, hayırseverlerin sayesinde bağış yaptık. Herkesten Allah razı olsun. Müge Anlı'da bugüne kadar dağıtılan il ve ilçeler içerisinde İnegöl'ümüzü duymadıysak İnegöllülerin birbirlerine olan yardımı sayesinde. Biz yardımlaşmanın en güzel örneğini yaşıyoruz. Bugüne kadar destek olan herkesten Allah razı olsun. İZED'i izlemeye devam etsinler."